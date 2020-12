TORREMAGGIORE – COLPO POLISPORTIVA, ANDREA CIOCCIA È UN NUOVO GIOCATORE ROSSOBLU 

COLPO POLISPORTIVA, ANDREA CIOCCIA È UN NUOVO GIOCATORE ROSSOBLU

Poche giorni dopo aver ufficializzato l’uscita di Jesus Dopico🇪🇦, rientrato già in Spagna, la Polisportiva infiamma il futsalmercato con un colpo ad effetto ufficializzando l’ingaggio di Andrea Cioccia🇮🇹, laterale offensivo proveniente dalla Chaminade.

Non ha bisogno di presentazione il classe 1995 che, nonostante la giovane età, vanta importanti esperienze in serie B ed in serie A2, categorie nelle quali ha realizzato già oltre 5️⃣0️⃣ reti. Nelle ultime due stagioni Andrea ha fatto le fortune del Cln Cus Molise contribuendo prima alla promozione in serie A2 da assoluto protagonista e avendo un impatto importante con la seconda categoria nazionale, dove da esordiente ha realizzato 9️⃣ reti prima dello stop dei campionati a diverse giornate dal termine. In questa stagione Cioccia ha iniziato la stagione con la maglia della Chaminade prima di approdare alla corte di Mr Olivieri in questa sessione di mercato invernale. La società della Polisportiva🔴🔵 ringrazia la società della Chaminade per la collaborazione e la disponibilità mostrata nel corso di questa operazione, nella quale un ruolo importante ha avuto il lavoro svolto dal nostro dirigente Giuseppe Volpe, attivissimo sul mercato e attento a sfruttare ogni minima opportunità.

🎤 Giuseppe Volpe: Il mister mi ha dato delle indicazioni e reputo che Andrea Cioccia sia il giocatore giusto per rimpiazzare Dopico e regalare al mister soluzioni importanti a livello tattico.

🎤 Olivieri: Ringrazio la società che ancora una volta ha dimostrato grande disponibilità nell’accontentare le richieste dello staff tecnico. Andrea lo seguiamo da diverso tempo e siamo contenti di averlo subito a disposizione e magari di poterlo anche schierare nei prossimi, imminenti, impegni ufficiali.

La Polisportiva scenderà in campo l’8 dicembre sul proprio campo contro il forte Sammichele, formazione retrocessa dalla serie A2 e allestita con il chiaro intento di provare a tornare in serie A.

Calcio d’inizio alle ore 1️⃣7️⃣:0️⃣0️⃣. Gara che si disputerà, purtroppo, ancora una volta a porte chiusa ⛔ e che sarà trasmessa 🎥 in diretta sulla pagina facebook “torre on air” e sulla nostra pagina Facebook ufficiale.

