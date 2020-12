VIESTE – TRENTA ANNI ANTIRACKET, CON MINISTRO LAMORGESE TANO GRASSO E DON LUIGI CIOTTI ANCHE IL SINDACO DI VIESTE GIUSEPPE NOBILETTI. LUNEDI’ 7 DICEMBRE IL FORUM ONLINE

TRENTA ANNI ANTIRACKET, CON MINISTRO LAMORGESE TANO GRASSO E DON LUIGI CIOTTI ANCHE IL SINDACO DI VIESTE GIUSEPPE NOBILETTI

LUNEDI’7 DICEMBRE IL FORUM ONLINE



A trenta anni dalla costituzione della prima associazione antiracket, l’ACIO di Capo D’Orlando, organizza un evento online per fare il punto della situazione del sodalizio e per dialogare sul movimento antiracket nella società civile italiana, insieme ad autorevoli interlocutori come don Luigi Ciotti, presidente di Libera, il ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese, Tano Grasso, presidente della FAI. La prima sessione è prevista per le ore 11 e verterà sulla forza di un’alleanza con le istituzioni, e sarà coordinata dal vicedirettore de L’Espresso, Lirio Abbate. La seconda sessione alle 12,30 con “Il ruolo della società civile organizzata nella società italiana”, un forum alla presenza di grandi firme del giornalismo italiano coordinato da Michele Santoro. Infine la sessione pomeridiana alle 15,30 dal titolo “Antiracket e Antimafia: Quali prospettive?”. Con il magistrato Alfredo Mantovano e il presidente di Libera, don Luigi Ciotti, dialogherà anche il sindaco di Vieste, Giuseppe Nobiletti.

Per seguire le tre sessioni: Facebook pagina ufficiale di Radio Siani e Fondazione Polis. www.facebook.com/radiosianilaradiodellalegalita

www.facebook.com/watch?v=6Nqo32wFk7Q