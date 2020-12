MARGHERITA DI SAVOIA – CONCLUSI I LAVORI DI RISANAMENTO DELLE RETI FOGNARIE SU CORSO GARIBALDI E VIA AFRICA ORIENTALE. IL SINDACO LODISPOTO: «RISOLTO UN PROBLEMA CHE SI TRASCINAVA DA 40 ANNI»

Una buona notizia per la comunità di Margherita di Savoia arriva direttamente dalle parole del sindaco avv. Bernardo Lodispoto: «Sono stati ultimati i lavori di risanamento delle reti fognarie situate su Corso Garibaldi e Via Africa Orientale: trattandosi di due tra le vie principali del paese, sono dotate di collettori fognari molto importanti poiché raccolgono anche i flussi delle vie collegate. Con questo intervento viene risolto finalmente il problema che aveva portato i cittadini a lamentarsi non solo per il difficile deflusso delle acque ma anche per la presenza di cattivi odori ed esalazioni provocate da collettori ormai usurati. Questi interventi vanno ad aggiungersi a quelli realizzati nei mesi scorsi in altre zone del paese per un intervento senza precedenti: grazie alla sinergia con AQP è stata data una risposta ad un’esigenza che si trascinava da quaranta anni, accogliendo le istanze dei nostri concittadini per un miglioramento del servizio. A breve, con la sistemazione del manto stradale, l’intervento sarà definitivamente ultimato: voglio quindi ringraziare la Direttrice del Coordinamento Operativo AQP, dott.ssa Francesca Portincasa, ed il suo staff per la grande disponibilità manifestata nell’esecuzione dei lavori. Questa è la dimostrazione che l’amministrazione comunale, nonostante sia fortemente impegnata ad affrontare le emergenze sanitarie ed economico-sociali legate alla pandemia di Coronavirus, non perde di vista il raggiungimento degli obiettivi che ci siamo dati in termini di interventi infrastrutturali e di miglioramento della qualità della vita per tutti i cittadini».