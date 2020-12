LA GIUNTA DELIBERA LE RISORSE ECONOMICHE PER IL SOSTEGNO. STANZIATA LA SOMMA DI EURO 173.852.96 PER EMERGENZA ABITATIVA – CONTRIBUTI DI SOSTEGNO ALL’AFFITTO DI ABITAZIONI IN LOCAZIONE E SERVIZI CONNESSI.

La Giunta Comunale, presieduta dal Sindaco Francesco Miglio, su relazione e proposta dell’Assessore alle Politiche Sociali Simona Venditti, con delibera n°255 del 13.11.2020, prendendo atto delle somme stanziate da Regione Puglia e del cofinanziamento comunale, hanno stanziato la somma di euro 173.852.96 per l’emergenza abitativa, ovvero per i contributi di sostegno all’affitto di abitazioni in locazione. Le risorse saranno ripartite su tre linee d’azione: LINEA A: € 30.000 per i contributi volti a ridurre il disagio abitativo aggravato dall’emergenza epidemiologica da COVID-19. Potranno accedere a questa linea contributiva coloro che hanno subito una perdita del proprio reddito IRPEF superiore al 20% nel periodo marzo-maggio 2020, rispetto all’analogo periodo dell’anno precedente e che non dispongono della liquidità sufficiente per far fronte al pagamento del canone di locazione e/o degli oneri accessori; LINEA B: € 20.000,00 sportello per l’Emergenza Abitativa (Agenzia per la Casa) tesa a favorire la mobilità nel settore della locazione di nuclei familiari svantaggiati, anche attraverso il reperimento di alloggi da concedere in locazione a canone concordato ai sensi dell’art. 2, comma 3, della Legge n. 431/1998; LINEA C: € 141.398,50 per contributi di sostegno all’affitto di abitazioni in locazione – prendendo come parametro l’anno 2019.

Queste risorse saranno poi implementate delle risorse “premiali” che la Regione Puglia in favore del Comune di San Severo in virtù della quota di cofinanziato con cui l’Ente ha implementato il predetto fondo.

“L’Amministrazione Comunale – dichiarano il Sindaco, Avv. Francesco Miglio e l’Assessore alle Politiche Abitative, Avv. Simona Venditti – confidano che tali contributi saranno essenziali per aiutare le famiglie che hanno subito la crisi economica derivata alla pandemia e regalargli un po’ di serenità in questo momento così difficile per l’intera comunità”.

SAN SEVERO, 7 DICEMBRE 2020

L’ADDETTO STAMPA

DOTT. MICHELE PRINCIGALLO