TORREMAGGIORE – SUSSULTO POLISPORTIVA, BATTUTO IL SAMMICHELE

SUSSULTO POLISPORTIVA, BATTUTO IL SAMMICHELE

Nonostante i forfait dell’ultima ora, con Spano e Russi assenti a causa di impegni lavorativi, e l’infortunio di capitan Lupoli, la Polisportiva batte un buon Sammichele per 2️⃣ reti a 1️⃣ al termine di un match tanto equilibrato quanto ben giocato da entrambe le formazioni.

Primo tempo equilibrato, con la Polisportiva 🔴🔵 che prova ad alzare i ritmi ed il Sammichele ⚪🔵che prova a gestire il possesso a ritmi più blandi.

Ne esce una partita molto intensa, con la Polisportiva pericolosa in un paio di situazioni di superioritá non concretizzate da Tricarico e compagni. Fiotta è bravo in due situazioni, mentre nel finale prima.Heredia sbaglia da pochi passi e poi Rossa coglie il palo a portiere battuto. Si va al riposo sullo 0-0.

Nella ripresa il copione non cambia, e al 6′ Tricarico sfrutta al meglio un assist al bacio di Bruno Rossa 🇧🇷. Il Sammichele accusa il colpo e Heredia 🇦🇷 sempre su azione di corner sigla il raddoppio. Gli ospiti provano ad alzare la pressione e accorciano le distanze a 11′ dal termine.

La Polisportiva sciupa alcune colossali palle gol con Heredia e Pazienza, mentre Fiotta risponde presente su alcune conclusioni.

Nel finale il Sammichele schiera il quinto di movimento ma la difesa rossoblu è perfetta.

Al suono della sirena scatta la festa rossoblu, con la Polisportiva che sale a quota 9 punti in classifica.

POLISPORTIVA TORREMAGGIORE 2

SAMMICHELE 1

⚽ TRICARICO

⚽ HEREDIA 🇦🇷