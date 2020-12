Da Vico del Gargano

VICO DEL GARGANO-LA VIA DEI PRESEPI

Oggi 8 dicembre sarà inaugurata la Via dei presepi a Vico del Gargano dalle ore 18 alle ore 21 , ci sarà il percorso dove sarà possibile ammirare sia l’arte presepiale ma anche i 10 luoghi della fede a Vico del gargano e uno a San menaio. L’evento giunto alla tredicesima edizione è organizzato sia dalle Confraternite che dalla Proloco. “ Faremo tutti grande attenzione affinchè non vi siano assembramenti” ha spiegato il Consigliere Comunale di Vico del Gargano Vincenzo azzarone, motivo per cui sia l’itinerario che la disposizione dei presepi sono stati studiati per evitare assembramenti, grazie all’allargamento del percorso e ai diversi giorni di visita dei presepi. Sarà possibile visitare i presepi anche l’11, il 12 e il 13 dicembre, poi dal 18 al 20 dicembre e, infine dal 24 dicembre al 3 gennaio sempre nella fascia oraria che va dalle ore 18 alle 21. La premiazione delle migliori opere, invece, si terrà mercoledì 6 gennaio 2021 nella Chiesa Madre.