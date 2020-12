FOGGIA – “DAUNIA IN ITALY LANCIA L’INIZIATIVA FOGGIA SOLIDALE

Daunia in Italy, in collaborazione con Coop alleanza 3.0, lancia l’iniziativa “Foggia solidale”. Foggia solidale si propone di raccogliere, da quanti più donatori possibili, cibo, giocattoli, telefoni cellulari e computer per le famiglie bisognose della città. Il tutto avrà inizio sabato 12 dicembre nella sede di Foggia Solidale in Via Trento 60 dalle ore 11,30 dove sarà possibile consegnare i “doni”. La particolarità della nostra iniziativa è quella di coinvolgere le persone a donare anche vecchi pc per supportare le famiglie nella didattica a distanza, sperando di poter regalare qualcosa di utile per il Natale, soprattutto a chi quest’anno non potrà festeggiarlo come si deve.Ma la cosa che conta è quella di esserci e dare un valore nuovo al Natale e al senso di comunità.