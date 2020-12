SAN SEVERO – Ginnastica Gymnova è una grande famiglia, una grande squadra: “Un vincitore è un sognatore che non si è mai arreso!”

“Un vincitore è un sognatore che non si è mai arreso!”

Niente di più vero, considerando anche il grande uomo che ha proferito tali parole! L’indimenticabile Nelson Mandela

Parole che risuonano ancora con più con veemenza e con forza in questo difficile e nefasto periodo storico, in cui divieti e paure scandiscono la nostra quotidianità, disabituati, ormai, a sognare e sorridere come, di contro, facevamo, liberamente, mesi fa! In questi ultimi mesi, la vita oscilla tra un “basta”, un “non ancora” e un “non puoi”!

C’è qualcuno che, però, per fortuna si chiede che cosa sarebbe la vita se non avessimo il coraggio di tentare e di perseverare, che, disposto a sacrifici, cerca di dare qualcosa di sé stesso: Ginnastica Gymnova!

Ginnastica Gymnova è una grande famiglia, una grande squadra, composta da atlete ed istruttrici che, nonostante il nefasto periodo, con costanza e sacrificio ha perseverato nei suoi obiettivi di crescita personale e sportiva raggiungendo grandi traguardi. E così che il 4,5 e 7 dicembre alla competizione sportiva nazionale Ginnastica in festa a Rimini 2020 , 6 ginnaste su 6 si qualificano tra le 10 migliori accedendo tutte alla fase finale e conquistando ottimi risultati, compreso un quinto posto per una ginnasta Gold, un primo posto come campione nazionale categoria LC A4, un terzo posto categoria LC A4 ed il podio di campione d’Italia della squadra Gymnova LC Silver Allieve!

Una grande vittoria non solo della Ginnastica Gymnova ma della collettività tutta.

Lo sport è valore, è rispetto, è disciplina, è sacrificio, è vita, è sogno!

In questo periodo di distanziamento sociale, Ginnastica Gymnova ha unito menti, cuori ed infiammato gli animi!

Grazie e congratulazioni alle istruttrici Laura Liguori, Claudia Contessa, Francesca Santoro, Francesca Avellino ed alle atlete Giulia Pratichizzo, Melissa Contessa, Alisia Pazienza, Martina Parisi, Giorgia Clemente, Viola Pisante ed Aurora Albanese per aver, ancora una volta, centrato l’obiettivo.

Come diceva Duke Ellington “Un obiettivo è un sogno con un punto d’arrivo”!

Ad maiora!!