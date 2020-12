SAN SEVERO – UN QUARTO DI SECOLO INSIEME… IL PRESTIGIOSO TRAGUARDO DELL’ASS. AMICI DEL PRESEPIO!!!

una bellissima associazione. Tante edizioni fantastiche

nella foto la prima locandina 25 anni fa

25 ANNI!!!… un traguardo raggiunto con uno sguardo a futuro.

Prefazione semi seria del nostro presidente “storico”

Non è semplice decidere dopo 25 anni di mettersi a raccontare di tanti anni di vita, emozioni, lavori portati a termine e progetti abbandonati.

Di quante persone sono passate in questo tempo per la nostra sede, ed ognuna ha comunque lasciato un segno, un ricordo.

Il perché di questo?

Del gruppo storico oramai siamo rimasti in pochi e molti dei nuovi e meno nuovi non sanno neppure come ci troviamo qui.

Non ho una buona memoria, specie per le date, ma cercherò di seguire gli eventi e raccontare come siamo nati……

L’unica cosa, l’unica certezza è che se siamo ancora qui a raccontarlo e un motivo ci sarà.

Abbiamo seguito una stella che ci ha portato fin qui… spero che continui ad illuminare il nostro cammino per ancora lunghi anni.

Il presidente storico Marcello Fusillo

E’ cominciato tutto , come accade in genere per le avventure più belle, quasi per gioco.

Come nacquero la prima mostra e la sezione?

Per scommessa! Come tutte le cose improbabili e destinate a diventare belle.

Un giorno il “nostro” presidente storico parlando con un collega di presepi e dell’associazione scopre che, anche se non ne ha mai costruito uno se non i classici con la carta roccia, gli piacciono da morire. Spinti da quello che vedevano sulla rivista dell’Associazione Italiana Amici del Presepio, riguardo alle mostre natalizie decidono di fare una piccola mostra per Natale.

Il dubbio era: Come fare visto che i presepi che avevano erano pochi per allestire una mostra? Sapevano che a San Severo c’erano altri iscritti alla nostra associazione nazionale ma non sapevano chi fossero. Ebbero allora l’idea di fare un manifesto dove spiegavano della mostra e chiedevano chi fosse disposto ad esporre. Fu così che fecero la conoscenza con altri appassionati che espressero il desiderio di esporre.

Cominciarono quindi a progettare la mostra. Chiesero ed ottennero da Roma l’autorizzazione ad usare il logo nazionale. Progettarono il manifesto della mostra e stabilirono date e durata della stessa.

Scelsero questa immagine come logo della manifestazione che chiamarono “San Severo- Presepi”. L’immagine fu realizzata a mano senza ausilio di computer, (abbiamo ancora l’originale). Quindi, con pochi presepi ma tanta passione e pochi mezzi a disposizione ma tanta voglia di fare, realizzarono la prima mostra di presepi a San Severo, accolti nel museo civico di San Severo.

Questa immagine in un certo senso condizionò la storia della sezione . In primo piano il palazzo Comunale che non ha dato nessun aiuto ed in secondo piano la chiesa di San Severino che invece diede alloggio e splendore, grazie al primo assistente ecclesiastico, don Michele Farulli che li accolse all’ombra del campanile della chiesa Matrice di San Severino, chiusa per restauri da ormai 30 anni, ma tanto cara ai concittadini.

L’anno successivo quando chiesero a Roma di diventare sezione dovendo creare un logo scelsero il campanile di San Severino.

Da allora ne è stata fatta tanta di strada. Tanti soci si sono succeduti. Alcuni ci hanno lasciato un segno tangibile della loro presenza, come Romeo Miranda, scultore della pietra famoso non solo a San Severo, che ha fatto tanto , realizzando ogni anno, fino a che la salute lo ha aiutato, i ricordini per gli espositori ,e come Luigi Buoncristiano, amante del presepe stile “napoletano”.

Altri hanno contribuito a realizzare l’unico Raduno Regionale delle sedi della Puglia, nella splendida San Giovanni Rotondo, che ha visto la partecipazione di oltre 100 presepisti confluiti da tutta Italia ed anche da Malta.

Altri ancora, con la loro perseveranza, hanno saputo organizzare corsi di perfezionamento delle varie tecniche presepistiche, ospitando, in sezione , maestri di tutto rilievo come Pier Luigi Bombelli ed Antonio Pigozzi, Guido Raccagni e non ultimo Francesco Farano.

Altri soci hanno tenuto corsi gratuiti presso le scuole primarie e secondarie della nostra città, avvicinando molti bambini a questa meravigliosa “arte”.

Altri ancora hanno lavorato fianco a fianco con i ragazzi di alcuni centri per persone con diverse abilità, lasciando anche a loro un pezzetto di amore per il presepio.

Un’altra esperienza straordinaria è stata quella di Mamuras nel ……. Un gruppetto di temerari andò in quella lontana terra a fare presepi, aderendo come associazione ad un progetto culturale molto importante.

Tra le tante “cose” fatte non vanno dimenticate le gite ed i momenti di aggregazione sociale ed il sostanzioso contributo profuso alla sezione di Candela per organizzare il convegno nazionale del 2017.

Ovviamente ogni anno si è allestita la mostra in città, a volte superando enormi difficoltà perché la sezione non aveva la sede espositiva ed ogni anno, fino a qualche anno fa, ci si metteva alla “ricerca dell’alloggio” come Giuseppe e Maria. Grazie a Dio non è mai mancata l’ospitalità che ci ha permesso di arrivare fino a qui.

Le mostre, sempre più ricche di lavori, sono diventate un punto di riferimento fisso per la città che di anno in anno ci ha seguiti dovunque siamo stati ospitati e che ancora oggi ci manifesta il suo affetto con una nutrita partecipazione. Abbiamo riproposto angoli del nostro paese con personaggi tradizionali del ‘900, andando a ricercare negli archivi storici immagini e documenti scritti.

Quanti momenti e quanti ricordi….alcuni bellissimi, altri meno.. ma l’amore per il presepio supera ogni ostacolo.

Questo è un anno importante ma anche un anno difficile, che ha visto tanti momenti dolorosi. Ci ha costretti a tante rinunce, compresa la mostra. Ma la restrizione a cui siamo stati costretti non ha sminuito la nostra voglia di stare con i nostri concittadini. Per questo si è deciso di allestire una mostra itinerante per le vie della città e una mostra virtuale che prevede la partecipazione di tutti.

Non possiamo festeggiare e nessuna delle belle iniziative che volevamo organizzare può essere realizzata. Ma nulla va perso e appena possibile raddoppieremo i nostro impegno e l’entusiasmo per fare tutto e al meglio il prossimo anno.

Il nostro augurio è che si possa continuare testimoniare innanzi tutto l’amore per il presepio, a trasmettere il messaggio evangelico universale di amore e fratellanza contenuto in questa piccola parola “PRESEPE”, e come San Francesco, portare ai fratelli ciò che Gesù a voluto affidare alle nostre mani donandoci la possibilità di fare presepi.

Pace e serenità a tutti.