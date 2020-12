SAN SEVERO – UN TEATRO ILLUMINATO AD ARTE

UN TEATRO ILLUMINATO AD ARTE

Di certo questo trascorso non è un anno come gli altri, del resto s’è capito benissimo. Tuttavia Natale è decisamente alle porte, dunque vista la situazione attuale, direi, tra le tante idee proposte belle e indubbiamente utili, di abbellire il teatro della nostra splendida San Severo, con proiezioni prettamente ispirate a opere teatrali, indi diffondere tramite filodiffusione colonne sonore a tema. Un altro modo, per omaggiare questa ricorrenza, certamente diversa da tutte le precedenti.

Vincenzo Naturale