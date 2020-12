PROVINCIA DI FOGGIA – CAPITANATALE 2020: SPLENDE L’ALBERO NATALIZIO DI PALAZZO DOGANA

CAPITANATALE 2020: SPLENDE L’ALBERO NATALIZIO DI PALAZZO DOGANA

Anche quest’anno il “Capitanatale” prende il via con l’accensione dell’albero di Natale a Palazzo Dogana. All’evento è intervenuto il Presidente della Provincia, Nicola Gatta che ha sottolineato come questa iniziativa giunta alla sua seconda edizione, in un momento tanto difficile e delicato per il territorio, vuole essere un segno di speranza.