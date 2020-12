CERIGNOLA – LA POLIZIA ARRESTA DUE PREGIUDICATI CERIGNOLANI PER FURTO AGGRAVATO, EVASIONE E RESISTENZA A PP.UU.

Nel pomeriggio di lunedì 7 dicembre u.s., personale del Commissariato di P.S. di Cerignola traeva in arresto G.T. 58enne pregiudicato cerignolano, in esecuzione di ordine di carcerazione, dovendo lo stesso espiare la pena di anni 3 e mesi 6 di reclusione, per furto aggravato commesso tra San Severo e le Marche nel mese di giugno 2017.

Nella mattinata del 9 dicembre, personale del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Cerignola traeva in arresto A.C. 44enne pregiudicato cerignolano, per evasione dagli arresti domiciliari e resistenza a PP.UU..

In particolare, gli agenti, nel transitare in via Terminillo, notavano un uomo che, alla loro vista, si dava a precipitosa fuga. Lo stesso, riconosciuto per l’arrestato domiciliare A.C., Dopo un breve inseguimento, veniva bloccato e tratto in arresto.

Dopo le formalità di rito, A.C. veniva associato alla Casa Circondariale di Trani, a disposizione della competente A.G..

Nella mattinata di ieri, la competente A.G. convalidava l’arresto e disponeva l’applicazione della misura della custodia cautelare in carcere.