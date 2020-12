FOGGIA – VINCE CHI DONA: Gara di solidarietà tra città, Foggia in pole position. L’Ass. Gina torna a sensibilizzare i giovani alla donazione di sangue tramite un format che favorisce integrazione e divertimento

La donazione di sangue dura circa 10 minuti, 600 secondi del nostro tempo che possono salvare la vita a qualcuno. L’Associazione GINA – Grandi Idee Nascono Amando – lo ha scoperto in una situazione di emergenza quando a Francesco Ginese, il ragazzo che faceva del bene, si è recisa l’aorta. Serviva sangue, in fretta, e il sangue scarseggiava.

Da qui l’obiettivo di GINA per la gara di solidarietà: tenere alta l’attenzione e coinvolgere i giovani di ogni regione, per creare una nuova rete di conoscenze e facilitare l’integrazione sociale. Su questi valori, sul divertimento e sull’aiuto reciproco, Francesco ha costruito la sua vita. Da 2 a 6 città GINA si è allargata in sei mesi: Foggia, Messina, Napoli, Roma, Siena e Siracusa con il motto: “l’importante non è vincere ma partecipare”.

DOVE E COME. FOGGIA: Venerdì 18 e sabato 19 dicembre i ragazzi dell’Associazione, in collaborazione con Avis, hanno organizzato una donazione di Natale, una gara di solidarietà tra città. GINA conferma il suo impegno a Foggia presso il Centro Trasfusionale Ospedali Riuniti in via L. Pinto, il 18 e 19 dicembre, dalle ore 08.00 alle ore 11.00.

PRENOTATI. Per garantire il rispetto dei protocolli covid bisogna indicare la fascia oraria di donazione all’indirizzo: info@associazionegina.it o sulla pagina instagram @associazionegina.

Il progressivo invecchiamento della popolazione italiana fa prevedere una netta riduzione del numero dei donatori per i prossimi anni rendendo necessario sensibilizzare la fascia d’età over 18.

Un’opportunità per coloro che vogliono regalare la parte migliore di sé stessi in un Natale particolare.