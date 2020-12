SAN SEVERO – CODA DI GALLO- LA PUGLIA DA BERE IN UNA LATTINA D’OLIO 

Due fratelli di San severo Enzo e Anna Tamalio sfidano l’effetto tsunami del Covid con un’innovazione: tre drink pocket. Apulia cocktail experience è un bar itinerante che miscela la puglia adatto ad ogni tipo di evento e vincitore del concorso Pin Apulia.

Sceglie il galletto pugliese come simbolo di rinascita e di buon auspicio. I classici più bevuti al mondo rivisitati in lattine d’olio. La lista dei drink è composta da: Bramble al mirinello, Boulevardier al limolivo, Margarita al Bergamotto e ogni lattina contiene due cocktails da servire freddi o con ghiaccio. Coda di gallo è la traduzione in inglese delle parole cock e tail considerate un etimologia del termine.

Sulle lattine è raffigurato il tipico galletto pugliese opera dell’artista di San Severo Domenico Miglio. “La rinascita di un nuovo giorno simboleggiato dal gallo , soggetto iconico dell’artigianato pugliese , un invito a celebrare la vita con un ottimo cocktail” è la frase impressa sulle confezioni.

antonella stefania