SAN SEVERO – Paki Attanasio nuovo presidente GAL Daunia Rurale, gli auguri di buon lavoro dell’on. Carla Giuliano

“Una bella notizia che da’ lustro e costituisce un valore aggiunto per il nostro territorio”. Così l’on. Carla Giuliano, parlamentare del M5S di San Severo, “saluta” la nomina di Paki Attanasio a presidente del GAL Daunia Rurale. “Per i risultati conseguiti in ambito imprenditoriale, per la vasta conoscenza delle dinamiche del comparto agroalimentare del Tavoliere e della Capitanata, per le competenze, per le doti morali, umane e personali, Paki Attanasio è la donna giusta al posto giusto e al momento giusto”, afferma l’onorevole Giuliano che conclude: “Nella consapevolezza che saprà farsi valere e ridare smalto al ruolo istituzionale del GAL, rivolgo alla nuova presidente le mie congratulazioni e le formulo i più sinceri auguri di buon lavoro”.



