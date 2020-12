SAN PAOLO CIVITATE – ASS. GEPA FOGGIA RITROVATO E ADOTTATO UN CUCCIOLO

Riceviamo e pubblichiamo

Il Giorno 21 novembre 2020 venne recuperato un cucciolo di circa 50 giorni dalla G.P.G zoofila Coppola Rosa in zona 167 a San Paolo di Civitate dopo cio’ il volontario dell’associazione G.E.P.A Landolfo Vito si e offerto di tenerla in pre affido ,il presidente Provinciale dell’associazione G.E.P.A coordinamento Provinciale di Foggia O.v.d Tosiani Nicola con l’impegno della G.P.G. zoofila Coppola Rosa e il volontario Landlfo Vito ci siamo attivati per fare adozione del cucciolo preparando documentazione per potergli dare una famiglia al cucciolo.La parte burocratica per adozione e stata svolta regolarmente dal Presidente Provinciale dell’associazione Tosiani Nicola che ha provveduto a fare segnalazione di ritrovamento del cucciolo al Comando Polizia locale in cui e stato dato il modello dell’adozione compilato e firmato dall’adottante sign.Gravina Umberto di San Severo un ottima persona..Ringrazio il Comando di Polizia locale di San Paolo di civitate e per la disponibilità e volontario Francesco Salcone per la tempestività di trovare una famiglia per l’adozione del cucciolo.