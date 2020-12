SAN SEVERO – BIBLIOTECA MINUZIANO: DAL 17 AL 23 DICEMBRE UNA SERIE D’INCONTRI DI LETTURA ONLINE SUL NATALE

L’Amministrazione Comunale, Assessorato alla Cultura, in occasione delle festività natalizie, ha programmato con il personale della Biblioteca “Alessandro Minuziano” una serie di incontri di lettura on line a tema, rivolti ai bambini e ai loro genitori, che verranno pubblicati sulla pagina Facebook “Assessorato alla Cultura di San Severo”. Gli incontri di lettura avranno luogo nella settimana dal 17 al 23 dicembre 2020.

Si comunica che la Biblioteca continuerà ad essere chiusa al pubblico in quanto stanno procedendo i lavori previsti dal progetto “#Liberlibri”, sia quelli riguardanti l’adeguamento della struttura sia quelli di ricognizione fotografica dei preziosi volumi del Fondo Antico che il personale sta realizzando al fine di consentire la digitalizzazione. Inoltre, a breve terminerà la catalogazione dei volumi acquistati grazie al finanziamento ottenuto dal Mibact nell’ambito dei Fondi stanziati per il sostegno all’editoria, che andranno ad incrementare ed arricchire il patrimonio librario della Minuziano.

“Le attività in corso – dichiarano il Sindaco Francesco Miglio e l’Assessore alla Cultura Celeste Iacovino – seguono l’indirizzo culturale della nostra programmazione che pone la Biblioteca Comunale come punto fondamentale di riferimento dell’intera cittadinanza, all’interno del contesto culturale, in cui si svolgono incontri, convegni, dibattiti, laboratori, corsi, iniziative didattiche e formative; un luogo aperto quindi anche a un pubblico non abituale con un’offerta diversificata e modulata per rispondere alle esigenze di un ampio target. La finalità è quella di comunicare il nostro enorme patrimonio culturale e librario in relazione a temi e curiosità non solo legate alla storia ma anche al contemporaneo, tenendo costantemente presente l’aspetto formativo e divulgativo e di crescita culturale”.

L’apertura al pubblico della Biblioteca Comunale “A. Minuziano” riprenderà con il termine dei lavori; sarà, comunque, possibile per il pubblico contattare direttamente il personale della Biblioteca a mezzo email al seguente indirizzo bibliotecasansevero@comune.san-severo.fg.it e telefonicamente al numero 0882339618 nei seguenti giorni: dal lunedì al venerdì mattina dalle 8.30 alle ore 13.30 e il lunedì e mercoledì pomeriggio dalle 16.30 alle ore 18.30.

SAN SEVERO, 12 dicembre 2020

l’Addetto Stampa

dott. Michele Princigallo