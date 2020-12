CALCIO SERIE C – IL FOGGIA NON SI FERMA E VINCE ANCHE A MONOPOLI

Di Lino Mongiello

MONOPOLI – FOGGIA 2-3

RETI: 5’pt Curcio, 15’ Mercadante (rig.), 30’ Samele, 43’ Curcio (rig.), 41’ st Garofalo.

MONOPOLI (3-5-2): Menegatti 4 (1’ st Pozzer 4); Giosa 6, Sales 5.5, Mercadante 6; Tazzer 5.5 (37’ st Arena sv), Lombardo 6, Vassallo 6 (19’ st Guiebre 6), Paolucci 5.5, Zambataro 6; Samele 6.5 (19’ st Santoro 6), Starita 7 (31’ st Marilungo sv). In panchina: Oliveto, Bastrini, Fusco, Arlotti, Antonacci, Nina, Rimoli. Allenatore: Scienza 6.

FOGGIA (3-5-2): Fumagalli 6; Anelli 5.5, Gavazzi 5.5, Del Prete 5.5; Kalombo 6 (18’ st Di Masi 6), Vitale 6 (31’ st Garofalo 6.5), Salvi 6.5 (31’ st Morrone sv), Rocca 7, Di Jenno 6; Curcio 7.5 (39’ st Balde sv), D’Andrea 6 (31’ st Dell’Agnello sv). In panchina: Vitali, Galeotafiore, Germinio, Raggio Garibaldi, Lucarelli, Aramini, Pompa. Allenatore: Marchionni 6.

ARBITRO: Carrione di Castellammare di Stabia 5.5.

NOTE: giornata fredda, terreno in discrete condizioni. Ammoniti: Paolucci, Samele, Del Prete, Salvi. Espulso Arena (45’ st) per doppia ammonizione. Angoli: 4-1. Recupero: 1′, 5′. Partita giocata a porte chiuse nel rispetto del protocollo anti Covid. Osservato 1’ di raccoglimento per la scomparsa di Paolo Rossi.

Monopoli, 13 dicembre 2020. Colpo grosso del Foggia al Veneziani dove supera il Monopoli (2-3) e conquista il terzo successo consecutivo. Sale vertiginosamente sempre più in alto la squadra di Mister Marchionni che ormai ha assimilato al meglio gli schemi del suo tecnico e cresce gara dopo gara sotto tutti i punti di vista. E’ una squadra motivatissima, che lotta su ogni pallone, corre tantissimo e, soprattutto, ci mette il cuore. La continuità in termini di prestazioni e di risultati, non possono far altro che dare ancora più carica ai giovanotti in maglia rossonera. Va benissimo così. Con l’obiettivo minimo in tasca in largo anticipo si potrà proseguire il torneo in tranquillità e, chissà … con qualche lieta sorpresa. Ma intanto è inutile pensare. Il Foggia si gode il momento favorevole e deve pensare di partita in partita con l’umiltà che l’ha finora contraddistinto. La trasferta di Monopoli è insidiosa, al di là di quanto possa far pensare la classifica dei padroni di casa. Mister Marchionni conferma l’undici vittorioso del turno precedente col Palermo. Il Foggia comunque è in buona salute e conferma il suo momento sin dai primi minuti. Per i rossoneri la gara è immediatamente in discesa. Rocca viene steso ai venticinque metri e Curcio (5’), su calcio di punizione, con un tiro forte ma centrale sorprende Menegatti e sigla lo 0-1. Il Monopoli non ci sta. Si organizza per bene e prova a rendersi pericoloso. Un fallo inutile di Curcio su Paolucci (13’) viene punito con la massima punizione e Mercadante (15’), impeccabilmente, spiazza Fumagalli dagli undici metri ed è di nuovo parità. Il Foggia riparte. La gara è interessante e divertente. I capovolgimenti di fronte si susseguono e non mancano le emozioni. A centrocampo Rocca e Salvi sono due leoni e si propongono bene nelle due fasi e Curcio in avanti si fa spazio. Ma è tutta la squadra a girare. Proprio Rocca (25’) si inserisce bene nell’area avversa ma perde l’attimo buono per calciare a rete. Dal possibile 1-2 si passa al risultato opposto in pochi minuti. Starita vola sulla destra e sul cross basso si avventa Samele (30’) ad anticipare i difensori rossoneri, realizzando un gran bel gol. Il Foggia non si disunisce e pian piano riparte alla ricerca del pari. A Paolucci viene graziato il secondo giallo che avrebbe comportato l’espulsione ma sul prosieguo dell’azione Kalombo (42’), in piena area, viene vistosamente strattonato da Zampataro. Anche stavolta il direttore di gara vicino all’azione, non ha dubbi nel decretare il calcio di rigore. Curcio (43’) conferma la freddezza dagli undici metri e realizza la doppietta personale. Sul 2-2 le emozioni non sono esaurite. Giosa (45’) prova di testa a colpire ancora per i suoi ma Fumagalli respinge d’istinto. Inevitabilmente, nella ripresa, il ritmo cala vistosamente. Ma è a vantaggio del Foggia che amministra bene la gara. In difesa regge più che bene e non ci sono svarioni. Il centrocampo continua a dominare e si attende il momento buono per colpire. Kalombo (6’) prova il jolly dalla lunga distanza e la sfera sfiora il palo alla destra del neo entrato Pozzer. Ci prova ancora Rocca (32’) e il numero uno del Monopoli per poco non fa autogol. Marchionni tenta il tutto per tutto con i cambi. Dentro forze fresche a rinvigorire la manovra. E vede bene. Proprio nelle battute finali Rocca mette al centro e Garofalo (41’) con una zampata da attaccante vero mette alle spalle di Pozzer siglando il gol vittoria. Trionfa il Foggia e vola in classifica a ridosso delle grandi.