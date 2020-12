VIESTE – TORNA IL MERCATO QUINDICINALE 

Da Vieste

A partire da lunedi 14 dicembre a Vieste tornerà il mercato quindicinale. Lo ha disposto il Sindaco con propria ordinanza. Il sindaco in uno stralcio del provvedimento sindacale: ritenuto di prendere in considerazione le richieste avanzata dalle Organizzazioni di categoria per il commercio su aree pubbliche, in merito alla riapertura del mercato quindicinale nel rispetto di ogni misura precauzionale al contenimento del contagio da Covid-19 prevista dal Piano di Safety , nonché dell’area mercatale così come modificata con Documento Strategico del Commercio, approvato con Delibera di Consiglio Comunale N° 35 del 26.07.2019. La riapertura è prevista per la giornata di domani al parcheggio del Lungomare Europa nel rispetto delle norme e delle distanze anticontagio elaborate dal Comune di Vieste nonché nel rispetto dell’area mercatale. Si riserva di volta in volta la possibilità dopo attenta valutazione e in base all’andamento dei contagi e con provvedimenti successivi, la riapertura nelle altre date previste per il mercato.

antonella stefania