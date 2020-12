APRICENA – FESTA DEL LAUREATO 2020: ATTIVATE 2 BORSE DI STUDIO RETRIBUITE PER NEO LAUREATI

Il traguardo della laurea è senza dubbio una delle tappe più importanti nel percorso formativo di una persona ed è per tale motivo che la nostra Amministrazione, ribadisce il Sindaco unitamente all’Assessorato alla Cultura – nelle persone delle inss. Anna Maria Torelli e Carla Antonacci, ha vivamente sostenuto, ogni anno, la Festa del Laureato per far sì che il raggiungimento di un simile percorso sia anche da noi condiviso con sentita partecipazione e riconoscenza.

Una laurea, quella del corrente anno, sicuramente unica nel suo genere, che ha privato tanti studenti universitari di quei fatidici, emozionanti ed indimenticabili momenti quali la stretta di mano della commissione nell’Aula Magna, l’uscita dall’Ateneo tra applausi, coriandoli e abbracci di amici e parenti. Ma non potrà il distanziamento sociale offuscare il coronamento di un percorso difficile, spesso conseguito con il sacrificio delle famiglie, che merita di essere vissuto e ricordato nel modo migliore. Il particolare periodo di emergenza sanitaria che stiamo tutti con particolari criticità attraversando, non ha impedito la nostra Amministrazione a prevedere nel corrente 2020 il tirocinio retribuito per sei mesi (“borse di studio” – scadenza presentazione istanze: 15 gennaio 2021) presso gli uffici comunali a favore di 2 giovani con laurea specialistica/magistrale nelle seguenti aree: Economico, Tecnico e Culturale (come da avviso pubblicato sulla home page istituzionale – www.comune.apricena.fg.it ) e la “Festa del Laureato” il 28 dicembre con videoconferenza in modalità telematica anche per chi ha conseguito il titolo di laurea triennale e con rilascio di un nostro simbolico ricordo da ritirare successivamente presso la Biblioteca Comunale. In questi giorni, gli uffici del servizio cultura si sono organizzati per far pervenire, alle abitazioni dei neo laureati, gli inviti alla partecipazione delle iniziative innanzi accennate con i dovuti approfondimenti. Crediamo sia un gesto importante e dovuto, che abbiamo ritenuto giusto ripetere dopo la positiva esperienza degli anni precedenti.

Cari ragazzi, orgoglio della nostra Apricena, vi aspettiamo in videoconferenza il 28 dicembre p.v. con modalità telematiche che vi saranno a presto comunicate unitamente all’orario, per accogliervi istituzionalmente e per rinnovarvi le nostre congratulazioni.



Il Sindaco

Ing. Antonio Potenza



Assessorato alla Cultura

Ins. Anna Maria Torelli

Ins. Carla antonacci