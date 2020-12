FOGGIA – IL PENSIERO DI LANDELLA SINDACO DI FOGGIA E GATTA PRESIDENTE PROVINCIA DI FOGGIA. OGGI, TAVOLO DI ASCOLTO E CONFRONTO PER RILANCIARE FOGGIA E LA CAPITANATA.

COMUNICATO STAMPA CONGIUNTO DI FRANCO LANDELLA, SINDACO DI FOGGIA E NICOLA GATTA, PRESIDENTE PROVINCIA DI FOGGIA.

OGGI, TAVOLO DI ASCOLTO E CONFRONTO PER RILANCIARE FOGGIA E LA CAPITANATA.

Su iniziativa congiunta di Franco Landella, Sindaco di Foggia e Nicola Gatta, Presidente della Provincia di Foggia, questa mattina è stato convocato un tavolo interlocutorio bipartisan con le massime autorità politiche della capitanata per discutere un delicato ordine del giorno: immaginare finalmente un lavoro di squadra delle Istituzioni di Governo per valorizzare e rilanciare Foggia.

Proprio alla luce della classifica sulla qualità della vita nelle province italiane per l’anno 2020, pubblicata oggi da Il Sole24Ore, la Provincia di Foggia risulta tra le ultime della penisola: 100esimo posto su 107, pur in risalita di cinque posizioni rispetto all’anno 2019; l’unica provincia pugliese con segno positivo.

Questa provincia paga anni di ritardi e disattenzioni che hanno contribuito a segnare un territorio vastissimo e arretrato, con esigue infrastrutture strategiche, pochi collegamenti stradali, residuali investimenti a lungo termine, un tessuto civile inaridito e scoraggiato sempre più ostaggio della promessa criminale di un salato riscatto economico e sociale.

Al di là delle autorevoli classifiche, occorre un nuovo lavoro di squadra per il bene del territorio foggiano: l’idea è quella di istituire un tavolo permanente di concertazione per coordinare le iniziative di rilancio di questa terra bellissima e sfortunata. L’obiettivo è costruire insieme un progetto di ampio respiro istituzionale e strategico, partendo magari dalla defiscalizzazione degli operatori economici, per attirare nuovi investitori e investimenti.

Ringraziamo tutti i partecipanti al tavolo, perché la loro presenza oggi è segno di sensibilità, attenzione e maturità istituzionale.

Tantissimi i temi e le proposte progettuali già sul tavolo: ci impegniamo nel mese di gennaio a convocare un nuovo tavolo per proseguire questo nuovo (per)corso per Foggia.

Con basi solide e un motivato gioco di squadra con tutti gli attori istituzionali, saremo in grado di migliorare la qualità della vita della nostra splendida Capitanata.

Hanno partecipato al tavolo: on. Mario Furore, deputato del Parlamento Europeo; on. Michele Bordo, deputato della Repubblica; on. Rosa Menga, deputato della Repubblica; on. Giorgio Lovecchio, deputato della Repubblica; on. Francesca Troiano, deputato della Repubblica; Giandiego Gatta, consigliere Regionale; Rosa Barone, consigliere Regionale; Giannicola De Leonardis, consigliere Regionale; Sergio Clemente, consigliere Regionale; Nicola Gatta, presidente Provincia di Foggia.

