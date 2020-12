POGGIO IMPERIALE – La Polizia Stradale arresta un 23enne per droga. Sequestrati circa 1,5 Kg. di marijuana

L’operazione di Polizia è stata effettuata da una pattuglia di Polizia Stradale, in servizio presso la SottoSezione Autostradale di Foggia, durante un posto di controllo presso il Casello autostradale di Poggio Imperiale nel primo pomeriggio dell’ 8 dicembre u.s.

Nelle prime ore pomeridiane del giorno dell’Immacolata, gli Agenti della Sottosezione Autostradale di Foggia fermavano per un controllo, un giovane che si trovava alla guida di una Fiat Punto. Dagli accertamenti di routine è emerso che questi stesse viaggiando provenendo dall’Abruzzo. Il giovane, adducendo sterili giustificazioni sul motivo dello spostamento, durante le fasi del controllo appariva particolarmente nervoso ed agitato. Da accertamenti approfonditi e dalla consultazione delle Banche Dati informatiche in uso alle Forze di Polizia, è emerso che lo stesso era gravato da numerosi precedenti Penali e di Polizia, tra cui detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Pertanto gli Operatori Polstrada procedevano al controllo dell’autovettura da questi condotta, all’interno della quale, nel bagagliaio, si rinveniva una valigia che conteneva nr. 7 involucri in cellophane termosaldati, contenenti sostanza stupefacente, ‘verosimilmente’ del tipo marijuana.

Al riguardo, da successivi accertamenti tecnici su quanto rinvenuto è emerso che ‘la sostanza’ era marijuana.

Pertanto, il giovane C.A., ventitreenne pescarese, veniva tratto in arresto per detenzione, ai fini di spaccio, di sostanza stupefacente e, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria competente, associato presso la Casa Circondariale di Trani (BAT). L’arresto, in data 12.12.2020, dopo l’interrogatorio di garanzia, veniva convalidato dal Giudice delle Indagini Preliminari del Tribunale di Foggia. L’arrestato, oltre a quanto penalmente rilevato, veniva sanzionato, altresì, per inosservanza delle norme atte al contenimento del rischio epidemiologico da Covid-19, in quanto senza una valida giustificazione, si spostava dalla regione Abruzzo (zona rossa) alla Puglia.

L’operazione si è inserita nell’ambito dei servizi di vigilanza stradale della SottoSezione Autostradale di Foggia, predisposti dal Dirigente della Sezione Polizia Stradale di Foggia, per garantire la massima sicurezza e contrastare ogni eventuale attività illecita lungo la rete autostradale di competenza.

14.12.2020