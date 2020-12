SAN SEVERO – Facciamo il Presepe? – INCONTRI IN FAMIGLIA CON IL VESCOVO

Durante la novena del Santo Natale, per il perdurare delle restrizioni imposte dalla pandemia, la Diocesi di San Severo, su iniziativa di S.E. Mons. Giovanni Checchinato, ha attivato l’iniziativa: “Facciamo il Presepe?”

“Facciamo il Presepe?” Non è un invito ma una proposta per te, per voi, per la vostra famiglia durante i giorni della novena di Natale.

Tutte le sere, a partire da martedì 15 dicembre e fino a mercoledì 23 dicembre, alle ore 20.00 su YouTube il Pastore della Diocesi sarà in diretta streaming per costruire, insieme a tutti coloro che si collegheranno, il presepe.

Saranno momenti di circa 15 minuti, per stare insieme a Mons. Checchinato, che terrà una breve catechesi e leggerà un brano del vangelo “a tema”. Un personaggio o un elemento del presepe, per ripercorrere, giorno dopo giorno, i passi della venuta di Gesù: Venite, adoremus.

Se vuoi saperne di più segui il canale YouTube e i profili Facebook e Instagram della Diocesi e interagisci con noi per vivere insieme l’attesa di questo Natale.

Ti aspettiamo! #restateconnessi

San Severo lì, 13.12. 2020

santa Lucia

Direttore Ufficio Comunicazioni Sociali/Addetto Stampa della Diocesi

dott. Beniamino PASCALE