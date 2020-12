SAN SEVERO – PIZZERIA RISTORANTE DA BIAGIO, CASA FANELLI IN FESTA PER IL PRIMO COMPLEANNO DI MARCO E DAVIDE!

Casa Fanelli, la famiglia titolare di diversi affermati e rinomati luoghi conviviali sanseveresi, quali il RISTORANTE PIZZERIA DA BIAGIO, l’omonimo B&B e l’albergo PALAZZO GIANCOLA, è in festa per la più bella delle ricorrenze. Compiono infatti UN ANNO i gemellini MARCO e DAVIDE FANELLI, figli di Biagio e Rita Armiento, nipotini di nonno MARCO e nonna LUCIA che hanno voluto festeggiare con il nostro giornale questo lieto evento.

Ci uniamo alla loro infinita gioia, estendendo a tutta la famiglia FANELLI – ARMIENTO i migliori auguri per il PRIMO COMPLEANNO dei piccoli MARCO e DAVIDE, cui auguriamo lunga vita e tante, ma tante soddisfazioni. Intanto a Biagio e Rita diciamo di godersi tutti d’un fiato questi anni, i più belli per la crescita di un figlio. Anzi due in questo bellissimo caso!

AUGURI, AUGURI, AUGURI!