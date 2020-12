FOGGIA – Troppi incidenti stradali causati da cinghiali vaganti. L’associazione “Michele Di Salvia” chiede incontro con il Presidente della Regione e della Provincia

Troppi incidenti stradali causati da cinghiali vaganti. L’associazione “Michele Di Salvia” chiede incontro con il Presidente della Regione Puglia e quello della Provincia di Foggia

L’organizzazione di Volontariato “Michele Di Salvia”, che opera in memoria delle vittime della strada, per l’emergenza cinghiali sulle strade di Capitanata, richiama all’attenzione e chiede un urgente incontro con il Presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, ed il Presidente della Provincia di Foggia, Nicola Gatta.

La Presidente dell’associazione, Maura Di Salvia, non è nuova a queste battaglie al fine di ridurre la pericolosità della circolazione stradale.

“Tra l’altro, scrissi tempo addietro al Prefetto, ed oggi mi sono sentita in dovere di chiedere l’immediato intervento della Regione Puglia e della Provincia di Foggia per rappresentare gli ingenti danni e le vittime in termini di incidentalità stradale, su strade urbane ed extraurbane del territorio di Foggia e provincia, causate dalla presenza di cinghiali”, spiega Maura Di Salvia.

L’organizzazione “Michele Di Salvia”, attraverso l’incontro atto ad affrontare la problematica emergenziale, chiede di considerare le concrete e reali soluzioni da adottare.

“Vi è stato il giusto appello degli allevatori e degli agricoltori; noi, come associazione, istituita per onorare Michele ed ogni vittima della strada, abbiamo l’obbligo di chiedere ai tavoli istituzionali che si agisca nell’immediatezza affinché si evitino incidenti e vittime causate da una fauna selvatica che non dovrebbe circolare provocando solo pericolo”, conclude la Presidente Maura Di Salvia.

