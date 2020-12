SAN PAOLO DI CIVITATE – IL QUESTORE CHIUDE IL BAR DOVE SI RADUNAVANO PREGIUDICATI

A seguito dell’operazione “JOLLY” a cura della Compagnia Carabinieri di San Severo, per l’esecuzione dell’ordinanza di custodia cautelare disposta nei confronti di numerosi pregiudicati locali, per reati di spaccio e tentato omicidio, gli Agenti della Divisione Amministrativa, in data 12 dicembre u.s. hanno notificato il decreto del Sig. Questore della Provincia di Foggia, attraverso il quale è disposta la sospensione per giorni 60 della licenza per la somministrazione di alimenti e bevande e di trattenimento e svago, ai sensi dell’ex art. 100 T.U.L.P.S., alla titolare di un bar di San Paolo di Civitate, ritenuto il luogo dove i suddetti pregiudicati erano soliti incontrarsi e nel cui ambito si sarebbero consumati i reati loro ascritti. Il provvedimento è stato emesso su proposta del Commissariato di P.S. San Severo , a seguito dell’acquisizione degli atti d’indagine inerenti l’esercizio commerciale.