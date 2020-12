SAN SEVERO – Ci ha lasciati l’Ing. Pompeo  Iannantuoni

Ci ha lasciati l’Ing. Pompeo Iannantuoni

Nella giornata di ieri, 14 dicembre 2020, all’età di 86 anni, è venuto a mancare l’ing. Pompeo Iannantuoni, stimatissimo ed illustre professionista della città di San Severo, nonché docente di Elettrotecnica in pensione presso l’allora ex Istituto Tecnico “Minuziano”, ora Polo Tecnologico “Di Sangro Minuziano Alberti”. I docenti dell’Istituto superiore oltre ad unirsi al dolore della famiglia, intendono rivolgere un ultimo pensiero ad un docente che per tanti anni di onorata carriera ha formato studenti sia da un punto di vista umano che professionale, mostrando sempre dedizione, serietà e disciplina verso il mondo della scuola che lui amava tanto. Il suo esempio viene ricordato ancora oggi da tutti quegli studenti e quei colleghi che hanno avuto la fortuna di conoscerlo sia come docente che come professionista preparato e competente.