SAN SEVERO – La Polizia rastrella la città: sequestrato quasi un chilo di eroina. Arrestato un detenuto domiciliare

Nei giorni scorsi, agenti del Commissariato, coadiuvati da Pattuglie del Reparto Prevenzione Crimine, hanno espletato dei servizi di controllo del territorio, finalizzati al contrasto dello spaccio di stupefacenti e reati connessi, setacciando vari quartieri della città.

Uno dei controlli è stato effettuato presso l’abitazione di un giovane, classe 1983, P.M., già in regime di detenzione domiciliare. Sin da subito, il ragazzo ha mostrato un certo nervosismo, pertanto, i poliziotti del Reparto Prevenzione crimine e i colleghi del Commissariato, anche in considerazione dei precedenti specifici dello stesso, hanno deciso di effettuare una perquisizione domiciliare.

Il temperamento del soggetto non era casuale: infatti, abilmente occultati dietro un mobile, gli operanti hanno rinvenuto alcuni involucri contenenti sostanza stupefacente, un bilancino di precisione e del materiale da confezionamento.

L’uomo è stato, quindi, condotto in Commissariato e tratto in arresto per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

Gli accertamenti eseguiti hanno consentito di stabilire che la droga ritrovata fosse eroina, per un peso complessivo di circa 830 grammi. Secondo un calcolo approssimativo, da tale quantità di sostanza, si sarebbero potute ricavare circa 20 mila dosi, per un guadagno di almeno 20 mila euro.

Il giovane è stato arrestato ed associato presso la Casa Circondariale di Foggia, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria che ne ha convalidato l’arresto, confermando la permanenza in carcere.

L’operazione si incardina in una serie di attività volte al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti nel territorio di San Severo, che vede costantemente impegnati gli Agenti del locale Commissariato e quelli del Reparto Prevenzione Crimine i quali, nell’ ultima settimana, hanno arrestato 4 persone e sequestrato 3 kg. di sostanza stupefacente del tipo eroina e cocaina.