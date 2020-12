FOGGIA ULTIMO POSTO IN ITALIA-NASCE L’IDEA DI RILANCIARE QUESTA TERRA BELLISSIMA

Nella giornata di ieri è stato convocato un tavolo interlocutorio bipartisan su iniziativa del Sindaco di foggia Franco Landella e del Presidente della provincia di Foggia Nicola Gatta. Con le massime autorità politiche si è discusso molto su un ordine del giorno: immaginare un lavoro di squadra delle istituzioni di Governo per rilanciare la città di Foggia . Proprio alla luce dei risultati della classifica della qualità della vita dove la Provincia di Foggia risulta l’ultima tra le penisole : 100esimo posto su 107 anche se è in risalita rispetto al 2019 di 5 posizioni. In una nota del Palazzo di città si dice che: questa provincia paga anni di ritardi e disattenzioni che hanno contribuito alla segnalazione di un territorio vastissimo e arretrato, pochi collegamenti stradali, un tessuto civile inaridito e scoraggiato sempre più ostaggio della promessa criminale di un salato riscatto economico e sociale. Occorre quindi un lavoro di squadra per il bene del territorio foggiano. L’idea è quella di un tavolo permanente di concertazione per coordinare le iniziative di rilancio di questa terra bellissima ma sfortunata, costruire un progetto partendo magari dalla defiscalizzazione degli operatori economici per attirare nuovi investitori e investimenti.

Antonella stefania