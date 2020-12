Industria, a ottobre fatturato e ordini in crescita

ROMA (ITALPRESS) – A ottobre, secondo i dati Istat, l’indice destagionalizzato del fatturato recupera parzialmente il calo registrato a settembre (+2,2). Un andamento analogo caratterizza la componente interna, mentre per quella estera si evidenzia una crescita ininterrotta dal mese di maggio. Su base annua il fatturato totale diminuisce in termini tendenziali dell’1,7%, ma sono molto positivi i risultati degli ultimi due mesi per l’industria dei mezzi di trasporto, in particolare per il comparto degli autoveicoli. Continuano a rimanere in sofferenza, invece, il settore tessile, dell’abbigliamento e dei prodotti in pelle e l’industria della raffinazione del petrolio. Al netto della componente di prezzo, il settore manifatturiero evidenzia una crescita congiunturale sia su base mensile sia su base trimestrale. Nello stesso mese, anche gli ordinativi registrano un incremento sia nel confronto su base mensile (+3% rispetto a settembre), sia rispetto allo stesso mese del 2019 (+1,2%), sintesi di un incremento delle commesse provenienti dal mercato interno (+3,6%) e di un calo di quelle provenienti dal mercato estero (-2,3%).

