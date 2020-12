MARGHERITA DI SAVOIA – COVID-19, 159 NEGATIVIZZATI E 84 ATTUALMENTE POSITIVI. L’ANNUNCIO DEL SINDACO LODISPOTO: «PER LE FESTE ADOTTEREMO NUOVI PROVVEDIMENTI RESTRITTIVI»

Nuovo aggiornamento sui dati della diffusione del contagio da Covid-19 sul territorio di Margherita di Savoia da parte del Sindaco avv. Bernardo Lodispoto: «In base al report della ASL del 15 dicembre 2020, a Margherita di Savoia abbiamo 159 soggetti negativizzati e 84 attualmente positivi di cui 81 in isolamento domiciliare fiduciario e 3 ricoverati in strutture ospedaliere. I decessi sul nostro territorio dall’inizio della pandemia sono stati 10. La curva sta cominciando a flettere ma i dati dimostrano che il virus circola ancora in maniera preoccupante e dobbiamo mantenere la massima attenzione, soprattutto ora che si avvicinano le festività di fine anno. Siamo in attesa dei contenuti del prossimo DPCM per adottare provvedimenti in linea con le disposizioni governative ma posso anticipare che, sulla scorta dei dati sulla diffusione del contagio, emanerò ulteriori ordinanze restrittive per impedire che i giorni di festa possano diventare occasione, certamente non voluta ma ugualmente deprecabile, per far circolare il virus ed attivare nuovi focolai di infezione. I dati dimostrano che il calo dei contagi è molto più marcato nelle zone dove sono state prese decisioni drastiche e che, in attesa della campagna di vaccinazione, è indispensabile l’adozione di misure di contenimento più rigide. Per questo motivo rinnovo a tutti i cittadini l’appello ad osservare con scrupolo tutte le precauzioni necessarie come il distanziamento sociale, l’uso di mascherine e gel, una accurata igiene delle mani ma soprattutto l’invito a rimanere in famiglia evitando grandi raduni e assembramenti per le feste. Per rafforzare questi concetti il Comune ha aderito alla campagna di sensibilizzazione lanciata dal Milan Club Margherita dal tema “Quest’anno a Natale giochiamo in casa!” patrocinando l’iniziativa: ringrazio a tal proposito l’amico Gianmarco Larovere, ideatore del claim e della locandina che alleghiamo al presente comunicato con la quale invitiamo tutti i nostri concittadini a mantenere comportamenti virtuosi durante le feste e ad assumere sempre atteggiamenti responsabili per non pagare, con l’inizio del nuovo anno, lo scotto di una eccessiva disinvoltura».