APRICENA – CIMITERO COMUNALE: TELECAMERE ESTERNE E ANCORA LAVORI PER MIGLIORARLO

CIMITERO COMUNALE: TELECAMERE ESTERNE E ANCORA LAVORI PER MIGLIORARLO.



Carissimi,

in questi giorni ho fatto un sopralluogo al Cimitero insieme al caro assessore Michele Di Maio.

Da poco sono ultimati i lavori per l’installazione di telecamere esterne (ci sono stati diversi furti nei mesi scorsi), nuovi vialetti in pietra, nuovi alloggiam enti per bici, rastrelliere per innafiatoi ed altro ancora.

Tutto molto pulito, ordinato, grande decoro, un luogo sacro ben tenuto.

In pochi anni lo abbiamo completamente rifatto, sono in programma tante attività per migliorarlo ancora.

Il rispetto per chi non c’è più è il miglior biglietto da visita per una città che vuole crescere e migliorare per chi c’è e chi ci sarà!

Ringrazio Michele e tutti i collaboratori per il grande lavoro che svolgono giornalmente.

#ForzApricena

#CimiteroComunale



Il Sindaco

Ing. Antonio Potenza