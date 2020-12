FOGGIA – INNOVAZIONE D’IMPRESA, CONFCOMMERCIO LANCIA LO SPORTELLO SPIN PER LA DIGITALIZZAZIONE

Foggia, 17 dicembre 2020 – Operativo, presso la sede di Confcommercio Imprese per l’Italia provincia di foggia, lo sportello Innovazione SPIN, il cui obiettivo è quello di accompagnare le imprese verso la digitalizzazione e l’innovazione, produttiva o organizzativa.

Lo Sportello, che rientra in un piano su scala nazionale della Confederazione (SPIN fa parte della rete nazionale di Sportelli che fanno capo ad EDI, l’Ecosistema Digitale per l’Innovazione di Confcommercio riconosciuto dal Piano Nazionale Impresa 4.0), è a disposizione di tutte le imprese che cercano un sostegno per avviarsi verso un futuro ormai non troppo lontano in cui sarà fondamentale sfruttare al meglio le opportunità del digitale.

Lo sportello SPIN è consulenza, formazione, progettazione, sostegno alle imprese con progetti specifici: solidarietà digitale, un’ora di consulenza gratuita con un partner tecnico nazionale che interverrà con un check up del sito web, della comunicazione sui social media e sulla presenza su Google, oppure con EdiXmasBox, la campagna Natale 2020 dedicata a tutte le imprese, che offre strumenti digitali facili e immediati per il proprio business. Aderendo alla campagna potrai avere una consulenza gratuita per capire qual è la soluzione più adatta a te.

Alle prime 200 imprese verrà offerta gratuitamente l’apertura e l’ottimizzazione della scheda Google My Business, che permette di essere facilmente trovati sul web. Importante anche la vetrina digitale Edi Social Shopping, la soluzione facile e innovativa per vendere direttamente sui più usati social network senza dover aprire un e-commerce. Per i negozi diventa un modo semplice, veloce ed economico per sfruttare il digitale raggiungendo un pubblico più vasto e superando le limitazioni e le chiusure imposte dal Covid. Infine, lo sportello SPIN, supporta le imprese nella consulenza per bandi di finanziamento regionali, nazionali, comunitari. Per esempio l’ultimo bando è sulla Digital Trasformation del Mise, il super bando con una dotazione finanziaria di 100 milioni di euro per l’innovazione aziendale.

“Si tratta di un pacchetto di rinnovamento per tutte le imprese del nostro territorio – ha dichiarato il presidente di Confcommercio, Damiano Gelsomino. La pandemia in atto ci ha insegnato che il futuro è ora, è necessario quindi che le nostre aziende spingano sull’acceleratore dell’innovazione per non perdere terreno una volta che la nostra vita ritornerà a una normalità di cui ancora non conosciamo realmente i nuovi dettagli. Confcommercio Foggia vuole ancora una volta accompagnare gli imprenditori verso un percorso ormai inevitabile”.

“Le nostre aziende non si stanno perdendo d’animo, abbiamo riscontrato esempi di imprenditori che si stanno reinventando, stanno proponendo nuovi servizi, nonostante le evidenti difficoltà che questa emergenza sanitaria sta portando con sé – ha confermato il direttore di Confcommercio Foggia, Biagio di Iasio – Confcommercio ha perciò fatto propria questa esigenza di innovazione creando un’area dedicata. Siamo sicuri che ancora una volta il legame tra associazione e imprenditori sarà la chiave vincente per un cambiamento che creerà benessere su tutto il territorio”.