RODI GARGANICO – UNA GRANDE STELLA ILLUMINA IL PORTO TURISTICO

Rodi garganico nel giorno 16 Dicembre è stata illuminata da una grande stella alta 5 metri e lunga 20 in Piazza Rosa dei venti nel Porto turistico di Rodi garganico , una sorpresa donata dal cantiere nautico alla città che dona tanta speranza.

Il consigliere comunale Maria Soccio: “una stella luminosa , un messaggio di speranza ,una luce in un periodo triste “. Per la realizzazione della stella ringraziamo Fabio de Felice, Michele Facchino , Silvio Leone e Michele di Battista. Un grande ringraziamento anche al Sindaco di Rodi garganico Carmine d’anelli, all’Amministrazione comunale, all’amministratore Marino Masiero e al Direttore Emanuele di sabato del porto turistico.

Quella luce che fa andare via per un momento il buio in questo periodo triste, “che possa illuminare il nostro popolo rodiano e tutte le persone che a causa di questo maledetto virus ci hanno lasciato “ sono le parole del Consigliere Comunale di Rodi garganico Maria Soccio .

Antonella stefania