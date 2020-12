SAN SEVERO – CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI: IL COMMOSSO ADDIO AL PROF. PEPPINO COLACCHIO

Con profonda commozione il Direttivo della Consulta delle Associazioni partecipa al lutto che ha colpito la nostra Comunità per la dipartita del Prof. Giuseppe Colacchio, per gli amici Peppino. Questa era la sua caratteristica principale: la gentilezza nelle relazioni. Il sentirsi accolti a prescindere, entrare in rapporti di empatia e costruire insieme qualcosa che ogni volta riusciva ad andare oltre il desiderabile, sono sentimenti che certamente ha provato chiunque ha avuto la fortuna di entrare in contatto con Lui. Era un uomo che sapeva sognare dando non solo ali ma anche gambe ai suoi sogni, grazie alla sua grande capacità di contagiare chi entrava in contatto con lui e spendendosi per trovare la maniera ed i mezzi per concretizzare le sue intuizioni, i suoi desideri. La nostra Comunità ed in particolare il mondo dell’Associazionismo ha perduto un punto di riferimento prezioso per il grande bagaglio di competenze, di risorse e di generosità che Peppino ha espresso in ogni momento della sua vita, fin da quando come insegnante si poneva il problema di interpretare i bisogni delle nuove generazioni, proprio come ha poi interpretato quelli degli anziani, sempre guidato da quelle spinte altruistiche che hanno caratterizzato la sua esistenza . Certamente il Professore Colacchio, per noi Peppino, ci mancherà tanto come mancherà alla nostra Comunità che, pur essendo più povera senza di lui, ha però la possibilità di far tesoro del costruttivo esempio di vita che ci ha mostrato attraverso la sua esistenza.

Il Direttivo della Consulta di San Severo