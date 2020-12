SAN SEVERO – I CARABINIERI DENUNCIANO UN ANZIANO PER DETENZIONE ABUSIVA DI ARMI

Lo scorso weekend i Carabinieri della Compagnia di San Severo, coadiuvati dalle Stazioni Carabinieri territorialmente competenti, sulla scorta dei positivi risultati conseguiti in precedenza, hanno posto in essere un servizio di controllo straordinario del territorio che ha interessato vari comuni del territorio di competenza del Comando Compagnia.

Il servizio è consistito nell’effettuazione di posti di blocco e di controllo, di mirate perquisizioni domiciliari alla ricerca di stupefacenti, armi, munizioni ed esplosivi, e alla verifica della permanenza in casa dei soggetti sottoposti a misure detentive

All’esito delle operazioni, che hanno visto impiegati anche militari dell’11° Reggimento Carabinieri “Puglia”, del 14° Battaglione Carabinieri “Calabria” ed un’unità cinofila, presso l’abitazione di un anziano di Apricena sono state rinvenute una pistola semiautomatica, due pistole a tamburo, una carabina ad aria compressa di potenza superiore ai 7,5 joule e circa 80 proiettili di vario calibro, motivo per cui lo stesso è stato deferito in stato di libertà per detenzione abusiva di armi.

Durante i controlli alla circolazione stradale sono state complessivamente controllate 79 persone, 65 veicoli ed elevate 12 contravvenzioni per violazioni al Codice della strada.