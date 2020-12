SAN SEVERO – LA SCOMPARSA DEL PROF. GIUSEPPE COLACCHIO

Oggi ci svegliamo con una brutta notizia. La scomparsa del prof. Giuseppe Peppio Colacchio, persona tanto conosciuta e tanto apprezzata nella nostra citta.

Il prof. Colacchio, docente per numerosi anni alla scuola media Zannotti, dove chi scrive ha avuto il piacere e l’onore di averlo come insegnante di storia, era attualmente presidente dell’ANTEA, associazione per la terza età dove ricopriva anche l’incarico di vice presidente regionale. Lo ricordiamo a lungo impegnato in politica, è stato assessore comunale e consigliere comunale, dirigente del P.S.D.I. , a lungo impegnato anche in ambito sindacale.

Lascia un vuoto profondo nella famiglia e in chi lo conosceva.

Le condoglianze più sentite e partecipate alla moglie Paola ed al figlio.

Michele Princigallo