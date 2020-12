SAN SEVERO – Le riflessioni del prof. Michele Campanozzi: la pandemia cambierà la vita?

Il 2020 si può veramente definire un “anno orribile” sotto diversi punti di vista. La nostra generazione non ha mai vissuto una esperienza di questo genere. Il fatto è che ci si è trovati dinanzi a un nemico invisibile che ha attaccato la vita umana, non risparmiando nessuno, anzi riducendo e trattando tutti alla stessa stregua, come a voler significare che dinanzi a un pericolo serio si finisce con lo scoprirsi e con l’essere necessariamente fragili e quindi tutti uguali. Sicché è come se fossero passate in secondo ordine tutte quelle costruzioni o pseudocostruzioni di esistenza che ci siamo messi su come a voler identificare il vivere con tali edifici psicologico-economici artificiali e artificiosi. L’umanità insomma è stata messa al nudo dinanzi allo specchio del proprio destino. E buona parte del costo è stato pagato dai più deboli!

Purtroppo l’esistenza è andata sviluppandosi con il tempo creando dipendenze varie, come se da esse originasse la felicità, quando invece è bastato un banale anche se tremendo virus a far capire che tutto può diventare una tragica banalità. Certamente il lavoro umano porta e spinge a concepire bisogni e nuove invenzioni con le relative risposte con le quali si pensa di risolvere i problemi umani, trascurando magari l’essenziale. L’economia è certamente importante, come il lavoro per generarla, perché, come si dice, senza denaro non si va da nessuna parte. Questo è vero, come è anche vero, però, che troppo spesso si organizzano esigenze del tutto false, con lo sbandieramento del primato del divertimento da ricercare a tutti i costi, a scapito spesso anche dell’equilibrio, della sensibilità per il prossimo, del vivere in armonia con se stessi e la Natura.

Si è dimenticato con questa tipologia di approccio al vivere lo scopo vero della esperienza terrena: tutto è stato ridotto al misero soddisfacimento di alcune esigenze puramente fisiologiche (cenoni, feste…), prescindendo magari da quelle psico-culturali e annullando quelle spirituali, che vanno al di là dello spazio-tempo. C’è voluto un semplice e sconosciuto virus a ricordare a tutti che si è sulla strada sbagliata, quella che fa sviluppare un tessuto di comportamenti che vanno a distruggere il più delle volte le esigenze profondamente umane e soprattutto a tradire la domanda di dignità e di risposte vere che in fondo all’animo salgono forti e impellenti, ma che si preferisce mettere a tacere per un comodo quanto superficiale quieto vivere.

Allora dopo questa pandemia si cambierà veramente stile di vita? Francamente io nutro seri dubbi, anche se si è sperimentato il vuoto di ogni oggetto, in altri momenti apprezzato e venerato perché arte e bellezza, ma non più fruibile per via della proibizione dovuta al contagio. L’uomo è vero che tende a vivere pienamente, anche sbagliando, la propria esistenza, ma sembra mancargli il senso del limite o, come si dice, l’attivazione della riflessione, che porta alla realizzazione di freni inibitori interiori maturati in piena coscienza, che spingono a un agire prudente non già perché prescritto o obbligato da altri, ma perché frutto di una interna maturazione nella seria valutazione sulla sostanza del personale vivere.

Non parliamo delle nuove generazioni abituate sempre, o quasi, al “si” e raramente al “no”: tutto sarebbe dovuto come diritto e non come frutto di una conquista, di una ricerca faticosa, diciamo pure di sacrificio. Ci troviamo dinanzi a una umanità, giovanile e non, che si dice e vuole essere libera ma che in realtà non sa neanche cosa significhi la libertà, il prezzo che i nostri padri hanno dovuto pagare per ridonarcela e il rispetto dovuto alle altrui identità. Poi ci sono il senso di responsabilità e tutta una serie di scelte sociali e politiche che, al di là delle tanto talora stupide e avvilenti polemiche assolutamente fuori luogo, dovrebbero invece privilegiare lo sviluppo e la difesa della vita (Sanità), della conoscenza (Istruzione-Cultura), della Natura (Clima), dell’arte, indirizzando verso questi settori le migliori e maggiori risorse anche finanziarie. Altro che idolatria degli oggetti, del business, degli affari, del potere fini a se stessi! Incentivare l’effimero non paga, anche se talora pure questo ci vuole per creare un po’ di leggerezza, ma, attenti, non ci si fermi a esso come fosse un valore assoluto.

Cambierà allora l’umanità in questa direzione con le centinaia di migliaia di morti, fra volti noti e meno noti, che hanno dovuto pagare un duro costo a questa pandemia? Vorrei tanto sperarlo, ma conservo i miei molti dubbi: basti vedere come al semplice annunzio del “liberi tutti” ogni cosa tende a rientrare nella consueta spensieratezza come se nulla fosse accaduto. Vorrei tanto credere che si ritorni a essere più uomini, più Adulti e meno macchine o espressione di sub-umanità dedita solo o prevalentemente alla soddisfazione delle domande poste dalla fisicità. Me lo voglio sinceramente augurare, auspicando di non trovarci nel futuro dinanzi ad altre forse più gravi pandemie. Quanta fatica nel trovare un vaccino, ma anche quante mutazioni cui vanno incontro anche i virus!