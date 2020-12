BASKET – SERIE A 2 – Allianz Pazienza San Severo, c’è Ferrara… a Natale puoi!

Domenica 20 dicembre sarà l’ultima del 2020 al Pala Falcone e Borsellino per la Allianz Pazienza Cestistica Città di San Severo, che ospita Ferrara e promette la gara della svolta dopo un inizio tutt’altro che convincente. I Neri di Coach Lardo, dopo l’imbarcata di Cento, meditano il regalo di Natale a società e tifosi, con un occhio alla classifica che con 1 vinta e 4 perse è piuttosto lontana dagli obiettivi di inizio stagione.

In Capitanata approda la Top Secret Ferrara, che in seguito a un debutto con “velina gialla” in quel di Forlì ha rimediato quattro punti con le due compagini romane ed altri due in rimonta nell’infrasettimanale con Napoli (recuperando 13 lunghezze di svantaggio negli ultimi 4′). Gli estensi del confermato Coach Spiro Leka hanno mantenuto il blocco italiano della stagione passata con Vencato e Panni in cabina di regia, gli esperti lunghi Baldassarre e Fantoni ed i giovani virgulti Ebeling (vittima di un infortunio proprio sette giorni or sono e subito rimpiazzato col ‘millenials’ ex Fortitudo Bologna Nicolò Dellosto), Zampini e Filoni che di under hanno solo l’anagrafica. A tale intelaiatura si sono aggiunti il funambolo Hasbrouck ex Verona, il lungo A. J. Pacher mattatore di Treviglio (A2, girone Ovest) la stagione scorsa, chiusa con oltre 15 punti, 8 rimbalzi e poco meno di 2 assist a gara, attualmente ai box per problemi fisici e rimpiazzato da Hrvoje Perić, Ala forte classe ‘85, 201 centimetri per 102 chilogrammi, un vero lusso per la categoria, soprattutto come soluzione d’emergenza temporanea. Dunque una compagine attrezzata in lungo e in largo che vorrà approfittare del momento no dei gialloneri per fare filotto.

Alla Cestistica la risposta sul campo come squadra ad una situazione di cui siamo certi i players sono i primi a dolersi.

Palla a due alle ore 18.00 con direzione arbitrale affidata a Gianluca Gagliardi di Anagni (FR), Marco Barbiero di Milano e Lorenzo Lupelli di Aprilia (LT) e consueta diretta streaming per gli abbonati alla piattaforma LNP PASS.

Umberto d’Orsi

Ufficio stampa Cestistica Città di San Severo