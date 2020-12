Covid, 16.308 nuovi casi e 553 decessi nelle ultime 24 ore

ROMA (ITALPRESS) – Sono 16.308 i nuovi casi di Coronavirus, secondo i dati del Ministero della Salute, a fronte di 176.185 tamponi effettuati. I decessi, invece, sono 553 per un totale di 68.447 vittime da inizio emergenza. Con quelle di oggi diventano 1.938.083 le persone che hanno contratto il Covid da inizio pandemia, e 24.991.705 i tamponi complessivi effettuati. Attualmente i positivi in Italia sono 620.166 mentre sono 592.018 le persone in isolamento domiciliare. I ricoverati in ospedale con sintomi sono 25.364 di cui 2.784 in terapia intensiva. I dimessi/guariti sono 1.249.470, con un incremento di 23.384 unità nelle ultime 24 ore. La regione con il maggior numero di nuovi casi è il Veneto (3.834), seguita da Lombardia (1.944), Emilia Romagna (1.641), Lazio (1.410) e Puglia (1.382).

(ITALPRESS).