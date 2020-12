SAN SEVERO – SPACCATE ALLE VETRINE DEI NEGOZI. IL SINDACO MIGLIO CHIEDE AL PREFETTO LA CONVOCAZIONE DEL COMITATO PROVINCIALE ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA

Nelle ultime notti diverse attività commerciali ubicate nel cuore del centro storico cittadino di San Severo hanno subito gravi episodi malavitosi. Diverse le cosiddette SPACCATE, vale a dire le vetrine di negozi ed attività andate dolosamente in frantumi con conseguente asporto della merce esposta, a volte assai costosa. Nelle ultime ore il Sindaco Francesco Miglio ha scritto al Prefetto di Foggia Raffaele Grassi, per evidenziare i ripetuti e frequenti attentati e per chiedere la convocazione del Comitato Provinciale Ordine e Sicurezza Pubblica.

Ecco cosa scrive il Sindaco Miglio.

A seguito, in tempi recenti, di ripetuti e frequenti episodi di reati c.d. predatori nelle ore notturne ai danni di esercenti della città di San Severo, si evidenzia in modo preoccupante il riaffiorare di una delittuosità particolarmente odiosa e che genera un notevole allarme sociale tra i cittadini ma, soprattutto, tra le attività commerciali già duramente provate dall’emergenza pandemica. Ciò richiede l’urgente adozione di provvedimenti straordinari tesi a potenziare in modo significativo il controllo del territorio che già vive una situazione di depressione economica e sociale. All’uopo, si reputa essenziale il dispiegamento di forze superiori a quelle attualmente utilizzate per fronteggiare un fenomeno delinquenziale negli ultimi tempi crescente, anche attraverso il completamento dell’organico del Reparto Prevenzione Crimine ove e nell’eventualità in cui ciò non sia avvenuto e nell’incremento di unità a disposizione del Commissariato di Polizia di Stato del Comune di San Severo. Anche al fine discutere e procedere ad un’azione immediata, incisiva e ferma di contrasto al fenomeno criminoso sopra evidenziato si chiede la convocazione con cortese urgenza di un Comitato Provinciale Ordine e Sicurezza Pubblica.

In attesa, distinti saluti. Dalla Residenza Municipale, 18 Dicembre 2020. IL SINDACO Avv. Francesco Miglio

SAN SEVERO, 19 dicembre 2020

l’Addetto Stampa

dott. Michele Princigallo