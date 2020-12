APRICENA – BUONI SPESA: ECCO LA CONSEGNA AGLI AVENTI DIRITTO

APRICENA.- Il Sindaco Antonio Potenza e l’Assessore ai servizi sociali Ada Soccio comunicano alla cittadinanza, che in tempi rapidissimi sono state espletate le attività amministrative per la consegna dei buoni spesa ai cittadini aventi diritto.

“Abbiamo chiesto agli uffici di essere più rapidi possibile”- dichiarano Potenza e Soccio – “vogliamo la consegna dei buoni spesa prima di Natale, per dare la possibilità, a chi ne ha bisogno, di essere più sereni in queste festività. Siamo contenti che tanti commercianti apricenesi, anche in questa seconda ondata, hanno aderito alla nostra iniziativa. Sarà un modo per distribuire questi fondi su tante attività commerciali. La consegna dei buoni avverrà mediante personale della protezione civile locale, direttamente presso le abitazioni dei cittadini nelle giornate di sabato, domenica e lunedì, in ordine alfabetico.

Ringraziamo le aziende e i nostri concittadini che hanno comunque fatto donazioni di generi alimentari. Ancora una volta la nostra comunità dimostra grande sensibilità e solidarietà.

Siamo orgogliosi della nostra città e dei nostri concittadini” – concludono Potenza e Soccio.