RODI GARGANICO- A BREVE UNA MOSTRA DEL NOSTRO MAESTRO CARMELO DI LELLA

Dopo il successo riscontrato con la sua mostra metafisica di angeli caduti, Rodi garganico riceve una notizie bellissima, prossimamente ci sarà una nuova mostra del nostro grande maestro Carmelo di Lella. Lo scorso 15 settembre il porto turistico di Rodi garganico vide la mostra “angeli caduti” dell’Artista Carmelo di lella . Le opere sul tema degli angeli hanno raccontato la sua lotta e la sua vittoria dopo un periodo di malattia in un letto d’ospedale seguito dalla guarigione e da un percorso di fisioterapia. Una rinascita che ha visto il nostro artista realizzare 20 dipinti in soli due mesi. Prossimamente avremo una nuova mostra metafisica che ci rimarrà tutti stupiti . Le sue parole sono state : “ è un’ alchimia , quella che si crea tra la figura del Pierrot, una maschera romantica e sensuale ed il paesaggio antico e avvolgente “. E a noi tutti non ci resta altro che aspettare per goderci lo spettacolo e passare una serata da non dimenticare in una combinazione di arte e poesia . Antonella stefania