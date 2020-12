SAN SEVERO – GLI AUGURI PER IL SANTO NATALE DEL SINDACO FRANCESCO MIGLIO

Carissime Concittadine e Carissimi Concittadini,

sono pochi i giorni che ci separano dal Santo Natale, dalla Natività del Nostro Signore Gesù Cristo, giorno di letizia che ci induce ad essere migliori, cercando pace e serenità per noi stessi e per gli altri. Il Natale è anche momento di bilanci sull’anno che sta per concludersi, di progetti per il futuro, nostro e dei nostri figli, per dare inizio al nuovo anno con ritrovato entusiasmo e fiducia nella vita, ineguagliabile dono di Dio.

Il 2020 passerà alla storia come un anno terribile per la pandemia da Covid 19, un autentico flagello che ha causato la morte di oltre un milione e mezzo di persone nel mondo – anche nella nostra Città abbiamo, purtroppo, registrato decessi di persone care -, ha accresciuto le già esistenti difficoltà economiche, generando nuove povertà.

Abbiamo parenti ed amici che non ci sono più e abbiamo visto persone care soffrire, alcune sottoposte finanche a terapie intensive; siamo stati costretti a rimanere in casa, a tenerci lontani da chi ci vuole bene; abbiamo dovuto cambiare le nostre belle abitudini, siamo stati costretti a coprire il nostro sorriso con mascherine, per salvare noi stessi e gli altri dal contagio, imparando a leggere gli occhi di ci è difronte; non abbiamo più potuto stringere mani o abbracciarci.

Tuttavia, i nostri sacrifici non saranno vani se, animati dai valori fondativi della nostra Civiltà, continueremo, prudenti e vigili, a combattere senza esitazione, facendo ciascuno la propria parte in difesa della salute di tutti e per il bene comune.

Desidero rivolgere il mio commosso ringraziamento ed il mio cordiale augurio ai medici ed a tutti gli operatori della sanità, generosamente in prima linea in questa guerra contro il nemico invisibile. Il mio particolare e ben augurante pensiero si rivolge alle Forze dell’Ordine, le Quali, con immutato senso del dovere, si prodigano per la sicurezza dei Cittadini, nonostante siano aumentati gli impegni a causa della pandemia. Giunga il mio augurio a tutte le donne e agli uomini che compongono la nostra Comunità, agli operatori del volontariato che collaborano disinteressatamente con le Istituzioni per fronteggiare l’emergenza, garantendo ai Cittadini un servizio migliore. Saluto con affetto gli anziani le persone sole e abbandonate. Raccomando ai nostri giovani di amare sempre la vita, ricordando che, per amarla, è necessario anche avere prudenza per la salute di tutti: se c’è vita e salute è possibile realizzare ogni legittima aspirazione.

Desidero ricordare l’impegno profuso dalla Civica Amministrazione per fronteggiare l’emergenza e come, nonostante i mesi di totale fermo dovuto alla adozione delle necessarie misure sanitarie di prevenzione, siano in corso di concreta realizzazione le progettazioni finanziate dall’Unione Europea o dalla Regione Puglia.

A nome del Consiglio Comunale, della Giunta e mio personale, auguro di cuore a tutti Voi, Cari Concittadini, Buon Natale e Buon 2021. Assicuro a tutti Voi che continueremo responsabilmente a dare il meglio di noi stessi per esserVi vicino nel corso della pandemia e per dare continuità alla azione amministrativa.

Abbiate certezza nel mio impegno e nel grande amore che ho per questa Città, così come io sono certo che vedremo insieme le albe di quei giorni in cui tutto questo sarà finito: gioiremo insieme ed insieme sapremo progettare un futuro migliore per il bene nostro e dei nostri figli, per il bene della nostra bella San Severo.

San Severo, 19 dicembre 2020

Il Sindaco

Avv. Francesco Miglio