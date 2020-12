SAN SEVERO – RIAPERTI I TERMINI PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI IN FAVORE DEI NUCLEI FAMILIARI BISOGNOSI. SCADENZA DOMANDE ORE 12,00 DI GIOVEDI’ 24 DICEMBRE

Il Comune di San Severo – Assessorato alle Politiche Sociali comunica che sono stati riaperti dalle ore 8,00 di questa mattina i termini per la presentazione delle domande per l’erogazione di contributi in favore dei nuclei famigliari bisognosi.

Possono presentare domanda coloro che non hanno aderito al bando precedente.

A questo indirizzo il modulo di domanda: https://www.sanseverocitta.it/contributo-emergenza-covid/

Il termine ultimo per la presentazione delle domande è fissato alle ore 12,00 di giovedì 24 dicembre 2020.

SAN SEVERO, 21 dicembre 2020

l’Addetto Stampa

dott. Michele Princigallo