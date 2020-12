FOGGIA – LICEO ARTISTICO “PERUGINI”: COMPLETATI I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA

Questi i lavori eseguiti: rifacimenti di impermeabilizzazioni, per circa 600 mq; guainature e termoisolamenti di coperture per circa 1300 mq, di cui: 4 laboratori e 3 aule speciali per diversamente abili, dismessi per motivi di sicurezza (causa caduta di intonaci per distacchi dai solai di copertura); corpo fabbricato palestra e anfiteatro; sostituzioni di infissi esterni a taglio termico, compresi di vetro camera antinfortunistici (di aule e laboratori); sostituzioni di serramenti interni 25 porte (bagni ed aule);rifacimento completo di un servizio igienico.

Il Presidente, Nicola Gatta commenta che la Provincia continua con la programmazione e gli interventi di messa in sicurezza delle scuole di competenza dell’Ente.

I lavori sono stati coordinati per la Provincia dalla dirigente, Denise Decembrino coadiuvata dal tecnico, Luigi Radi.