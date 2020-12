LESINA – La regina della tavola “L’ANGUILLA”

WebLinea nell’ambito delle iniziative “NON OSCURIAMO IL NATALE” ha voluto inserire non solo il Presepe, le luminarie e l’albero di Natale, ma anche le tradizioni gastronomiche tipiche del Natale.

Ci troviamo a Lesina, dove la vigilia di Natale a regnare sulle tavole troviamo “L’anguilla di Lesina”.

Saremo in diretta dal noto ristorante “La Cruna del Lago”, situato a pochi metri dal Lago di Lesina, dove parleremo di questi pesci serpentiformi, delle loro origini, delle diverse tipologie, della loro cattura, ma soprattutto di come vengono cucinati.

A fare gli onori di casa sarà il proprieta rio del ristorante, Vincenzo D’Apote, che da studente universitario in economia del turismo, a soli tre esami dalla Laurea, molla tutto e con tanta volontà e spirito di sacrificio diventa un noto pizzaiolo.

Vincenzo è stato il primo ad abbinare la Salicornia (erba spontanea che si sviluppa sui terreni umidi e salmastri adiacenti al lago) per guarnire le sue pizze, diventandone ambasciatore della cucina tradizionale.

Sarà Giovanni D’Apote detto “Nannino”, padre di Vincenzo, a parlarci dell’anguilla ed a cucinare in diretta per noi la famosa “Minestra d’Anguilla“, svelandoci l’ingrediente segreto affinché il piatto sia saporito e genuino, come nella tradizione di famiglia.

Per dei piatti cosi genuini e saporiti non può mancare un buon vino. Di questo ci parlerà il giovanissimo imprenditore nonché enologo della cantina “Valle dell’Elce“ di Poggio Imperiale Manuel Di Nunzio, che abbinerà i vini della sua cantina ai piatti preparati dal cuoco, creando la giusta armonia tra i sapori.

L’appuntamento è alle ore 18. 00 di Mercoledì 23 Dicembre, in diretta sulla pagina Facebook di WebLinea.

Ricordate: “NON OSCURATE IL NATALE”.

foto e testo Michele Saccone