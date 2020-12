MARGHERITA DI SAVOIA – UN BEL REGALO DI NATALE PER LE SCUOLE D’INFANZIA:DONATE 2500 MASCHERINE PER ALUNNI E PERSONALE

Con una bella e toccante manifestazione svoltasi questa mattina è stato consegnato uno stock di 2500 mascherine protettive alle scuole d’infanzia comunali appartenenti all’Istituto Comprensivo “Papa Giovanni XXIII – Giovanni Pascoli”. Alla presenza del Sindaco di Margherita di Savoia Avv. Bernardo Lodispoto, dell’assessore alla Pubblica Istruzione Dott. Mario Braccia e del Dirigente scolastico Prof. Valentino Di Stolfo sono state consegnate 1000 mascherine per bambini, destinate ai piccoli alunni degli asili cittadini, e 1500 per adulti che saranno utilizzate dal personale scolastico. La donazione è stata fatta dalla famiglia Russo, nell’occasione rappresentata dal giovane imprenditore Piero, titolare del Ristorante e stabilimento balneare Oasi Beach.

«Apprezzo moltissimo il gesto generoso da parte della famiglia Russo – ha dichiarato il Sindaco Lodispoto – che, in sinergia con l’amministrazione comunale, ha voluto fare questo prezioso ed utilissimo regalo di Natale alla comunità salinara ed in particolare ai bambini delle scuole d’infanzia comunali e al personale scolastico. Questo è un magnifico esempio di quella collaborazione fra cittadini, imprese ed istituzioni che auspico sin dal nostro insediamento e che trova conferma nei gesti generosi delle persone di buona volontà: si tratta di un segno importante che ci permetterà di vivere in sicurezza questo Natale 2020 che richiede da parte di tutti noi impegno, solidarietà e spirito di sacrificio. La campagna di vaccinazione è ormai vicina e si comincia ad intravedere la luce in fondo al tunnel. Ringrazio Piero Russo ed i suoi familiari per questa donazione che rappresenta un bellissimo regalo di Natale per i nostri bambini e le loro famiglie, alle quali rivolgo un ideale grande abbraccio in vista delle imminenti festività».