SAN SEVERO – OGGI POMERIGGIO ED IL 24 DICEMBRE IN DIRETTA FB BABBO NATALE ON LINE CON LA PRO LOCO

Singolare iniziativa questo pomeriggio della PRO LOCO SAN SEVERO di concerto con il Comune di San Severo – Assessorato alla Cultura.

Alle ore 18,00, in diretta, sarà trasmesso l’evento BABBO NATALE ON LINE, che andrà in onda sulla pagina FB della Pro Loco ed in contemporanea su quella MIGLIO SINDACO e su quella dell’ASSESSORATO ALLA PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA COMUNE DI SAN SEVERO.

Nel corso dell’evento il pubblico sarà invitato a scrivere una lettera a Babbo Natale e sarà anche possibile parlare direttamente con lui.

Altro appuntamento è previsto per le ore 11,00 del 24 dicembre 2020.

SAN SEVERO, 22 dicembre 2020

l’Addetto Stampa

dott. Michele Princigallo