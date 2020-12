SAN GIOVANNI ROTONDO – Beneficenza in vista del Natale 2020 al reparto oncologico-pediatrico

Riceviamo e pubblichiamo

In vista di questo Natale un po’ particolare per via del Covid-19 ai ragazzi/e e bambini/e del reparto oncologico-pediatrico sede in San Giovanni Rotondo serve maggiore forza e maggior contributo per superare e combattere il loro brutto nemico, così la G.D.S. Music di Gianfranco Capone e Pasquale di Tullio, l’associazione musicale che organizza a Foggia ormai da anni concerti e feste di piazza con cantanti neomelodici, in collaborazione con Fabrizio Pennetti che ha sostenuto l’associazione musicale per far sì che questo gesto meraviglioso possa regalare tanti sorrisi e aiutare ai ragazzi e ragazze ad affrontare gli ostacoli che la vita gli ha assegnato. Pertanto la G.D.S Music con Fabrizio Pennetti ci tengono ad augurare un felice e sereno Natale e un prosperoso anno nuovo a tutte le persone coinvolte e non dalla sofferenza e augurando loro speranza, gioia, amore e che l’anno che verrà sia un anno migliore.